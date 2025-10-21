Expedia Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Expedia am Dienstagabend mit Aufschlag

Aktie im Blick

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagabend der Anteilsschein von Expedia. Das Papier von Expedia legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ-Handel um 2,9 Prozent auf 224,62 USD.

Um 20:07 Uhr ging es für das Expedia-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 2,9 Prozent auf 224,62 USD. Bei 225,52 USD erreichte die Expedia-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 217,94 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 135.938 Expedia-Aktien den Besitzer.

Bei 240,60 USD erreichte der Titel am 07.10.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Expedia-Aktie mit einem Kursplus von 7,11 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 08.04.2025 bei 130,38 USD. Mit einem Abschlag von mindestens 41,96 Prozent könnte die Expedia-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Expedia-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,05 USD.

Expedia ließ sich am 07.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 2,48 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 2,80 USD je Aktie erzielt worden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 6,41 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 3,79 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 3,56 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 06.11.2025 erwartet. Die Veröffentlichung der Expedia-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 29.10.2026.

In der Expedia-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 14,26 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

