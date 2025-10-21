DAX24.291 +0,1%Est505.680 ±-0,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,37 -1,6%Nas22.968 -0,1%Bitcoin95.907 +0,9%Euro1,1601 -0,4%Öl60,64 -0,5%Gold4.135 -5,1%
Aktienkurs im Fokus

Expedia Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Expedia am Nachmittag mit grünen Vorzeichen

21.10.25 16:08 Uhr
Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Expedia. Die Expedia-Aktie konnte zuletzt im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,0 Prozent auf 220,50 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Expedia Inc.
184,92 EUR 3,16 EUR 1,74%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Im NASDAQ-Handel gewannen die Expedia-Papiere um 15:52 Uhr 1,0 Prozent. In der Spitze legte die Expedia-Aktie bis auf 220,50 USD zu. Zur Startglocke stand der Titel bei 217,94 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Expedia-Aktien beläuft sich auf 10.412 Stück.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (240,60 USD) erklomm das Papier am 07.10.2025. 9,12 Prozent Plus fehlen der Expedia-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 08.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 130,38 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Expedia-Aktie derzeit noch 40,87 Prozent Luft nach unten.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,05 USD je Expedia-Aktie.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Expedia am 07.08.2025 vor. Das EPS belief sich auf 2,48 USD gegenüber 2,80 USD je Aktie im Vorjahresquartal. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 3,79 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 6,41 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Expedia einen Umsatz von 3,56 Mrd. USD eingefahren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 06.11.2025 erfolgen. Am 29.10.2026 wird Expedia schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 14,26 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Expedia-Aktie

Expedia-Aktie von Quartalszahlen beflügelt - Auch TripAdvisor-Aktie profitiert

Aktien von Visa und MasterCard unter Druck: Walmart und Amazon prüfen offenbar Ausgabe von Stablecoins

Trump als Belastungsfaktor? Expedia-Aktie bricht nach Zahlen ein - TUI nur minimal schwächer

In eigener Sache

Übrigens: Expedia und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Analysen zu Expedia Inc.

DatumRatingAnalyst
16.07.2019Expedia BuyStandpoint Research
21.05.2019Expedia HoldNeedham & Company, LLC
08.02.2019Expedia BuyNeedham & Company, LLC
08.02.2019Expedia Market PerformTelsey Advisory Group
29.11.2018Expedia Market PerformTelsey Advisory Group
DatumRatingAnalyst
16.07.2019Expedia BuyStandpoint Research
08.02.2019Expedia BuyNeedham & Company, LLC
08.02.2019Expedia Market PerformTelsey Advisory Group
29.11.2018Expedia Market PerformTelsey Advisory Group
26.10.2018Expedia OverweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
21.05.2019Expedia HoldNeedham & Company, LLC
09.02.2018Expedia HoldThe Benchmark Company
31.03.2016Expedia Sector WeightPacific Crest Securities Inc.
01.05.2015Expedia HoldDeutsche Bank AG
13.02.2015Expedia HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
28.10.2016Expedia SellStifel, Nicolaus & Co., Inc.
07.02.2008Expedia DowngradeMorgan Stanley
24.02.2006Expedia Bär der WocheDer Aktionärsbrief
10.02.2006Expedia DowngradeCrédit Suisse
09.09.2005Update Expedia Inc.: UnderperformGoldman Sachs

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Expedia Inc. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen