Expedia Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Expedia am Nachmittag mit grünen Vorzeichen
Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Expedia. Die Expedia-Aktie konnte zuletzt im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,0 Prozent auf 220,50 USD.
Im NASDAQ-Handel gewannen die Expedia-Papiere um 15:52 Uhr 1,0 Prozent. In der Spitze legte die Expedia-Aktie bis auf 220,50 USD zu. Zur Startglocke stand der Titel bei 217,94 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Expedia-Aktien beläuft sich auf 10.412 Stück.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (240,60 USD) erklomm das Papier am 07.10.2025. 9,12 Prozent Plus fehlen der Expedia-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 08.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 130,38 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Expedia-Aktie derzeit noch 40,87 Prozent Luft nach unten.
Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,05 USD je Expedia-Aktie.
Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Expedia am 07.08.2025 vor. Das EPS belief sich auf 2,48 USD gegenüber 2,80 USD je Aktie im Vorjahresquartal. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 3,79 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 6,41 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Expedia einen Umsatz von 3,56 Mrd. USD eingefahren.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 06.11.2025 erfolgen. Am 29.10.2026 wird Expedia schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 14,26 USD je Aktie belaufen.
