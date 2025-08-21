Expedia Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Expedia präsentiert sich am Nachmittag fester

Blick auf Expedia-Kurs

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von Expedia. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 1,1 Prozent auf 207,64 USD zu.

Das Papier von Expedia konnte um 15:51 Uhr klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 1,1 Prozent auf 207,64 USD. Kurzfristig markierte die Expedia-Aktie bei 207,64 USD ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke stand der Titel bei 206,06 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 14.560 Expedia-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 09.08.2025 auf bis zu 212,35 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Expedia-Aktie mit einem Kursplus von 2,27 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 12.09.2024 bei 126,46 USD. Das 52-Wochen-Tief könnte die Expedia-Aktie mit einem Verlust von 39,10 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2024 erhielten Expedia-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,05 USD.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Expedia am 07.08.2025. Das EPS wurde auf 2,48 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,80 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 3,79 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 6,41 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 3,56 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Expedia am 30.10.2025 präsentieren.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Expedia ein EPS in Höhe von 14,25 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Expedia-Aktie

Expedia-Aktie von Quartalszahlen beflügelt - Auch TripAdvisor-Aktie profitiert

Aktien von Visa und MasterCard unter Druck: Walmart und Amazon prüfen offenbar Ausgabe von Stablecoins

Trump als Belastungsfaktor? Expedia-Aktie bricht nach Zahlen ein - TUI nur minimal schwächer