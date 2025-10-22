Expedia Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Expedia tendiert am Mittwochnachmittag auf rotem Terrain

Expedia im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Expedia. Die Expedia-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 0,3 Prozent auf 225,40 USD abwärts.

Die Expedia-Aktie wies um 15:51 Uhr Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 225,40 USD abwärts. Die größten Abgaben verzeichnete die Expedia-Aktie bis auf 225,39 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 225,40 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 17.837 Expedia-Aktien den Besitzer.

Am 07.10.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 240,60 USD an. Mit einem Zuwachs von 6,74 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 08.04.2025 bei 130,38 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 42,16 Prozent.

Im Jahr 2024 erhielten Expedia-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,05 USD.

Am 07.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 2,48 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 2,80 USD je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite hat Expedia im vergangenen Quartal 3,79 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 6,41 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Expedia 3,56 Mrd. USD umsetzen können.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Expedia wird am 06.11.2025 gerechnet. Die Veröffentlichung der Expedia-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 29.10.2026.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 14,26 USD je Expedia-Aktie belaufen.

