Expedia Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Expedia tritt am Abend auf der Stelle
Die Aktie von Expedia zeigt am Mittwochabend wenig Änderung. Zum Vortag unverändert notierte die Expedia-Aktie zuletzt im NASDAQ-Handel bei 226,29 USD.
Kaum Ausschläge verzeichnete die Expedia-Aktie im NASDAQ-Handel und tendierte um 20:06 Uhr bei 226,29 USD. In der Spitze gewann die Expedia-Aktie bis auf 227,80 USD. Im Tief verlor die Expedia-Aktie bis auf 224,54 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 225,40 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Expedia-Aktien beläuft sich auf 161.660 Stück.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 07.10.2025 bei 240,60 USD. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 6,32 Prozent hinzugewinnen. Am 08.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 130,38 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Expedia-Aktie derzeit noch 42,38 Prozent Luft nach unten.
Zuletzt erhielten Expedia-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,05 USD aus.
Am 07.08.2025 äußerte sich Expedia zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 2,48 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Expedia 2,80 USD je Aktie eingenommen. Das vergangene Quartal hat Expedia mit einem Umsatz von insgesamt 3,79 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,56 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 6,41 Prozent gesteigert.
Expedia dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 06.11.2025 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 29.10.2026.
Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 14,26 USD je Expedia-Aktie.
