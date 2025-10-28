DAX24.279 -0,1%Est505.704 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,12 -5,1%Nas23.827 +0,8%Bitcoin96.719 -1,3%Euro1,1654 ±0,0%Öl64,25 -2,3%Gold3.951 -1,0%
Aktienkurs im Fokus

Expedia Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Expedia am Dienstagabend mit Aufschlag

28.10.25 20:23 Uhr
Expedia Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Expedia am Dienstagabend mit Aufschlag

Die Aktie von Expedia zählt am Dienstagabend zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 1,4 Prozent auf 225,53 USD zu.

Expedia Inc.
Aktien
Expedia Inc.
187,98 EUR 1,46 EUR 0,78%
Die Aktie notierte um 20:06 Uhr mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 1,4 Prozent auf 225,53 USD zu. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Expedia-Aktie bisher bei 226,15 USD. Mit einem Wert von 221,07 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 196.025 Expedia-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 07.10.2025 bei 240,60 USD. Derzeit notiert die Expedia-Aktie damit 6,26 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.04.2025 (130,38 USD). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Expedia-Aktie derzeit noch 42,19 Prozent Luft nach unten.

Zuletzt erhielten Expedia-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,05 USD aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Expedia am 07.08.2025 vor. Expedia hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,48 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2,80 USD je Aktie gewesen. Expedia hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 3,79 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 6,41 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 3,56 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Expedia dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 06.11.2025 präsentieren. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 29.10.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 14,27 USD je Expedia-Aktie.

Redaktion finanzen.net

