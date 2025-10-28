Expedia Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Expedia am Dienstagnachmittag gesucht
Die Aktie von Expedia zählt am Dienstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 0,7 Prozent auf 223,97 USD zu.
Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 0,7 Prozent auf 223,97 USD zu. Den Tageshöchststand markierte die Expedia-Aktie bei 224,19 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 221,07 USD. Von der Expedia-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 40.209 Stück gehandelt.
Bei einem Wert von 240,60 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (07.10.2025). Derzeit notiert die Expedia-Aktie damit 6,91 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.04.2025 (130,38 USD). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 41,79 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Experten gehen davon aus, dass Expedia-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,05 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Expedia 0,000 USD aus.
Expedia gewährte am 07.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 2,48 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,80 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 3,79 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 3,56 Mrd. USD umgesetzt.
Expedia wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 06.11.2025 vorlegen. Am 29.10.2026 wird Expedia schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.
Experten gehen davon aus, dass Expedia im Jahr 2025 14,27 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.net
