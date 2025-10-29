DAX24.279 -0,1%Est505.704 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,01 -5,9%Nas23.827 +0,8%Bitcoin97.193 +0,3%Euro1,1629 -0,2%Öl64,31 -0,2%Gold3.959 +0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Beyond Meat A2N7XQ PayPal A14R7U Amazon 906866 Tesla A1CX3T DroneShield A2DMAA Deutsche Telekom 555750 RENK RENK73 Nordex A0D655 Infineon 623100 Lufthansa 823212 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Novo Nordisk A3EU6F
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX schließt etwas leichter -- Wall Street letztlich grün -- Nordex erhöht Gewinnprognose -- Deutsche Börse, Corning, PayPal, DroneShield, AMD, Telekom, NVIDIA, Symrise, Siltronic, HSBC, TKMS im Fokus
Top News
Worin unterscheiden sich eigentlich NFTs von Kryptowährungen? Worin unterscheiden sich eigentlich NFTs von Kryptowährungen?
BASF-Aktie leichter: Aktienrückkaufprogramm startet im November BASF-Aktie leichter: Aktienrückkaufprogramm startet im November
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Mit 5 Sternen von Morningstar und Capital ausgezeichnet: Dieser Fonds schlägt den Weltaktienmarkt mit kollektiver Intelligenz. Jetzt mehr erfahren!

BVB-Boss lobt Kobel und sieht neues Wir-Gefühl beim BVB

29.10.25 05:53 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
BVB (Borussia Dortmund)
3,50 EUR 0,01 EUR 0,29%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Für Gregor Kobel gab es nach dem Einzug ins Pokal-Achtelfinale ein Extra-Lob von BVB-Boss Lars Ricken. "Frankfurt hatte einige Chancen. Da brauchst du einen guten Torwart. Und dann hält er noch den entscheidenden Elfmeter. Ein besonderes Lob und ein großes Kompliment an ihn, aber auch die ganze Mannschaft", adelte der Sport-Geschäftsführer von Borussia Dortmund (BVB (Borussia Dortmund)) den Matchwinner im Zweitrundenspiel bei Eintracht Frankfurt.

Wer­bung

Kobel selbst fühlte sich nach dem 4:2-Sieg im Elfmeterschießen im siebten Fußballer-Himmel. "Das war ein geiler Abend und hat sich nach mehr angefühlt", sagte der Torwart des BVB und gab die Marschroute vor: "Berlin ist jedes Jahr das Ziel. Es ist ein Traum, mit so einem geilen Verein den Pokal zu holen."

Bis dahin ist es zwar noch ein weiter Weg, aber die Dortmunder sind auf den Geschmack gekommen. Schließlich liegt der vorerst letzte von insgesamt fünf Pokal-Triumphen mehr als vier Jahre zurück. "Als Borussia Dortmund willst du immer das Maximum herausholen", bekräftigte Kobel den Anspruch.

Der Erfolg in Frankfurt, wo es nach 120 Minuten 1:1 stand, könnte ein wichtiger Meilenstein im Streben nach einer erfolgreichen Saison gewesen sein. "Solch ein Sieg gibt Rückenwind und kann zur Initialzündung für die kommende Spiele werden. Das bringt extrem viel Selbstbewusstsein", befand Ricken und fügte hinzu: "Solche Spiele machen etwas mit der Mannschaft. Da entwickelst du Gemeinsamkeit, Verbundenheit, da entsteht ein Wir-Gefühl."/edo/DP/zb

Ausgewählte Hebelprodukte auf BVB (Borussia Dortmund)

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BVB (Borussia Dortmund)

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu BVB (Borussia Dortmund)

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu BVB (Borussia Dortmund)

DatumRatingAnalyst
06.10.2025BVB (Borussia Dortmund) BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
20.05.2025BVB (Borussia Dortmund) BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
31.03.2025BVB (Borussia Dortmund) BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
17.02.2025BVB (Borussia Dortmund) BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
17.02.2025BVB (Borussia Dortmund) BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
06.10.2025BVB (Borussia Dortmund) BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
20.05.2025BVB (Borussia Dortmund) BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
31.03.2025BVB (Borussia Dortmund) BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
17.02.2025BVB (Borussia Dortmund) BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
17.02.2025BVB (Borussia Dortmund) BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
23.11.2017BVB (Borussia Dortmund) NeutralOddo Seydler Bank AG
29.11.2016BVB (Borussia Dortmund) NeutralOddo Seydler Bank AG
16.12.2014BVB (Borussia Dortmund) HaltenGSC Research GmbH
08.10.2010Borussia Dortmund GmbHCo haltenBankhaus Lampe KG
10.06.2010Borussia Dortmund wurde ausgestopptFocus Money
DatumRatingAnalyst
14.08.2007Borussia Dortmund verkaufenGSC Research
19.06.2007Borussia Dortmund verkaufenGSC Research
17.04.2007Borussia Dortmund DowngradeGSC Research
18.08.2006Borussia Dortmund reduzierenAC Research
22.05.2006Borussia Dortmund verkaufenEuro am Sonntag

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für BVB (Borussia Dortmund) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen