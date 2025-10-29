Expedia Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Expedia tendiert am Nachmittag auf rotem Terrain

Notierung im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Expedia. Die Expedia-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 2,4 Prozent im Minus bei 219,99 USD.

Der Expedia-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Um 15:52 Uhr verlor das Papier 2,4 Prozent auf 219,99 USD. Bei 216,27 USD markierte die Expedia-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 229,04 USD. Bisher wurden via NASDAQ 126.830 Expedia-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 240,60 USD erreichte der Titel am 07.10.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Expedia-Aktie liegt somit 8,57 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 130,38 USD ab. Abschläge von 40,73 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,05 USD je Expedia-Aktie.

Am 07.08.2025 äußerte sich Expedia zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,48 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Expedia ein EPS von 2,80 USD je Aktie vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Expedia im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,41 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 3,79 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 3,56 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Expedia am 06.11.2025 präsentieren.

In der Expedia-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 14,27 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

