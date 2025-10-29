Expedia Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Expedia tendiert am Mittwochabend tiefer

Notierung im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von Expedia. Das Papier von Expedia gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 2,2 Prozent auf 220,33 USD abwärts.

Die Expedia-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 20:07 Uhr mit Abschlägen von 2,2 Prozent bei 220,33 USD. Das Tagestief markierte die Expedia-Aktie bei 216,27 USD. Bei 229,04 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 294.845 Expedia-Aktien.

Am 07.10.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 240,60 USD. Das 52-Wochen-Hoch liegt 9,20 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Expedia-Aktie. Am 08.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 130,38 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Expedia-Aktie 68,99 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für Expedia-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,05 USD ausgeschüttet werden.

Expedia ließ sich am 07.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,48 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 2,80 USD je Aktie in den Büchern standen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Expedia im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,41 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 3,79 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 3,56 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Expedia am 06.11.2025 präsentieren.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 14,27 USD je Expedia-Aktie.

