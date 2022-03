Ausblick: Siltronic zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Werbung

Heute im Fokus

Ukraine-Krieg im Ticker: DAX setzt zur Erholung an -- Russland droht mit Nord Stream 1-Stopp -- IBM stoppt komplettes Geschäft in Russland -- Uniper, Bitcoin, SAP im Fokus

Global Fashion Group vergrößert Verlust. Schaeffler legt bei Umsatz und Ergebnis zu - Prognose für 2022 ausgesetzt. Frasers sichert sich weitere Aktien an HUGO BOSS. Shell reagiert auf Marktlage: Handel mit Heizöl und Diesel an deutsche Großkunden eingeschränkt. Danone stellt neue Strategie vor - Wachstum angestrebt. Sanofi will Milliardenbetrag in Frankreich investieren - mRNA im Blick.