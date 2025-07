Siltronic Aktie News: Siltronic gibt am Mittag ab

Notierung im Blick

Die Aktie von Siltronic gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Siltronic befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 2,8 Prozent auf 43,52 EUR ab.

Die Siltronic-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:45 Uhr 2,8 Prozent im Minus bei 43,52 EUR. Die Siltronic-Aktie sank bis auf 43,38 EUR. Bei 44,44 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Die Anzahl der bisher gehandelten Siltronic-Aktien beläuft sich auf 23.530 Stück.

Am 02.08.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 79,10 EUR. Der aktuelle Kurs der Siltronic-Aktie ist somit 81,76 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 32,00 EUR fiel das Papier am 09.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Siltronic-Aktie liegt somit 36,00 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,200 EUR an Siltronic-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,109 EUR. Das durchschnittliche Kursziel der Siltronic-Aktie wird bei 46,00 EUR angegeben.

Am 30.04.2025 hat Siltronic in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2025 – vorgestellt. Das EPS wurde mit 0,08 EUR ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 0,86 EUR, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 0,67 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 345,80 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 343,50 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommende Q2 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 29.07.2025 veröffentlicht. Siltronic dürfte die Q2 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 23.07.2026 präsentieren.

Analysten erwarten für 2025 einen Verlust in Höhe von -2,816 EUR je Siltronic-Aktie.

