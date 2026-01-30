DAX24.539 +0,9%Est505.948 +1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto10,48 -2,8%Nas23.462 -0,9%Bitcoin66.088 -0,5%Euro1,1861 ±0,0%Öl70,69 -0,2%Gold4.865 -9,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SAP 716460 Microsoft 870747 NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Deutsche Telekom 555750 CSG Group A420X0 Bayer BAY001 Siemens Energy ENER6Y Infineon 623100 Lufthansa 823212 Novo Nordisk A3EU6F Allianz 840400 Deutsche Bank 514000 DroneShield A2DMAA adidas A1EWWW
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX geht fester ins Wochenende -- US-Börsen letztlich in Rot -- Apple steigert Umsatz und Gewinn -- BioNTech, Rüstungsaktien, Tesla, adidas, ASTA Energy, Novo Nordisk, NVIDIA, Gold und Silber im Fokus
Top News
Goldpreis, Ölpreis, Silber, Platin & Co. - Das waren die Tops und Flops der Rohstoffe in KW 5 Goldpreis, Ölpreis, Silber, Platin & Co. - Das waren die Tops und Flops der Rohstoffe in KW 5
KW 5: So haben Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche performt KW 5: So haben Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche performt
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Expertin: Europas Militär noch jahrelang auf USA angewiesen

01.02.26 10:46 Uhr

BERLIN (dpa-AFX) - Europa bräuchte nach Einschätzung der Sicherheitsexpertin Jana Puglierin mehrere Jahre, um militärisch unabhängig von den USA zu werden. "Fünf Jahre mindestens, für Bereiche wie Aufklärung, Überwachung, Satelliten vielleicht sogar ein Jahrzehnt oder länger", sagte sie den Zeitungen der Funke Mediengruppe auf eine entsprechende Frage. Es gehe insbesondere um "strategische Schlüsselbereiche, über die europäische Armeen bislang noch nicht verfügen" - etwa Aufklärung, Zielerfassung, die integrierte Luftverteidigung oder den strategischen Lufttransport.

Wer­bung

Europa müsse sich allein verteidigen können, sagte Puglierin, die das Berliner Büro des Thinktanks European Council on Foreign Relations leitet. "Es gibt nicht wirklich eine Alternative, außer wir dienen uns einer Schutzmacht so an, dass wir eine Art Protektorat werden." Das bisherige Nato-Modell, in dem die Alliierten den USA freiwillig als Bündnispartner gefolgt seien, sei "offensichtlich nicht mehr im Angebot", sagte Puglierin auch mit Blick auf Trump, der in den vergangenen Wochen wiederholt mit der Annexion der zum Nato-Partner Dänemark gehörenden Arktisinsel Grönland gedroht hatte.

Expertin: Mit Atommächten pragmatischen Weg finden

In der Diskussion um eine mögliche EU-Atombombe gab sich Puglierin skeptisch. Diese sehe sie aus vielen Gründen nicht als Ersatz zum atomaren Schutzschirm der USA. Zugleich widerstrebe ihr die Vorstellung, dass sich europäische Länder einzeln mit Nuklearwaffen ausrüsten würden. "Priorität müsste haben, mit den Atommächten Frankreich und Großbritannien einen pragmatischen Weg zu suchen, wie sie stärker zur gesamteuropäischen Abschreckung beitragen können."

Deutschland ist anders als andere Nato-Partner keine Atommacht, stellt aber im Rahmen der nuklearen Abschreckung der Nato Kampfflugzeuge bereit, die im Verteidigungsfall mit US-Atombomben bestückt werden könnten, die in Deutschland lagern. Seit dem Amtsantritt von US-Präsident Donald Trump wachsen die Zweifel daran, dass sich die Europäer im Ernstfall noch auf den atomaren Schutz der USA verlassen können. Der französische Präsident Emmanuel Macron schlägt seit längerem ein europäisches atomares Schutzschild vor./mkk/DP/zb