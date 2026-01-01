DAX24.901 +0,2%Est505.948 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,52 -2,3%Nas23.501 +0,3%Bitcoin74.063 +1,5%Euro1,1855 -0,3%Öl66,35 +0,1%Gold5.082 +2,0%
Expertin: Videos von Schüssen in Minneapolis klären mit auf

26.01.26 06:28 Uhr

LONDON (dpa-AFX) - Die Verbreitung mehrerer Handyaufnahmen von dem tödlichen Einsatz von US-Bundesbeamten in Minneapolis hilft einer Expertin zufolge bei der Aufklärung der Tat. Es gebe einen "Kampf um visuelle Deutungshoheit", sagte die österreichische Autorin und Journalistin Ingrid Brodnig, die sich insbesondere auch mit dem Umgang mit Desinformation befasst, der Deutschen Presse-Agentur. Das vorliegende Material stehe deutlich in Kontrast zu der von der US-Regierung verbreiteten Version zum Tathergang.

Der 37 Jahre alte US-Bürger Alex Pretti war am Samstagmorgen (Ortszeit) bei dem Einsatz von Bundesbeamten auf offener Straße erschossen worden. Das Heimatschutzministerium stellte den Fall als Notwehr dar. Pretti hat sich dieser Darstellung zufolge mit einer Halbautomatikpistole den Beamten genähert. Von der Waffe wurde auch ein Foto veröffentlicht. Dass Pretti diese aber in der Hand gehabt hatte, ist mit den vorliegenden Aufnahmen nicht zu belegen.

Die Regierung von US-Präsident Donald Trump habe "hier argumentativ und inhaltlich folgendes Problem: Sie nutzen Worte, um den Erschossenen Alex Pretti zu diskreditieren, ihn als angeblich gefährlich darzustellen", sagte Brodnig. "Oft wirken aber Bilder eindrucksvoller als Worte. Und man sieht auf den vielfach geteilten Videos, dass dieser Mann nur ein Smartphone in der Hand hielt. Hier ist das Bild die stärkere Botschaft."

Schnelle Verbreitung von Entsetzen und Betroffenheit

Unmittelbar nach der Tat hatten sich in den sozialen Medien mehrere Videos verbreitet, die von Medien wie dem Sender CNN in den USA, der BBC in Großbritannien und auch der dpa anhand von Umweltbedingungen und Details verifiziert werden konnten. Die Aufnahmen widerlegen mindestens die Absolutheit der Aussagen der US-Regierung.

"Das Videomaterial ist so deutlich im Kontrast zu den Behauptungen der Trump-Regierung, dass sich schnell Entsetzen und Betroffenheit weltweit ausbreitete", sagte Brodnig. Dass viele Menschen die Einsätze der Bundesbeamten filmen, sei kein Wunder, "weil sie Gewalt befürchten und kein Vertrauen in die offiziellen Quellen des US-Staates haben". Im Fall von Alex Pretti habe die US-Regierung "anscheinend bisher kein Bildmaterial, mit dem sie ihre Behauptungen untermauern könnten", sagte Brodnig./mj/DP/zb