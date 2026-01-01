DAX24.474 +0,7%Est505.922 +0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto10,68 -3,2%Nas23.685 -0,7%Bitcoin68.907 -2,5%Euro1,1913 -0,5%Öl69,94 -1,3%Gold5.047 -6,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SAP 716460 Microsoft 870747 Rheinmetall 703000 Siemens Energy ENER6Y DroneShield A2DMAA Deutsche Bank 514000 NVIDIA 918422 Deutsche Telekom 555750 Bayer BAY001 Apple 865985 Meta Platforms (ex Facebook) A1JWVX Tesla A1CX3T Infineon 623100 adidas A1EWWW Novo Nordisk A3EU6F
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX legt zu -- Asiens Börsen letztlich tiefer -- Apple steigert Umsatz und Gewinn -- Amazon vor Milliarden-Investment in OpenAI? -- Palantir, Rüstungsaktien, Tesla, Visa, adidas, ASTA Energy im Fokus
Top News
ETH vs. BTC: Standard Chartered sieht Ethereum als Gewinner ETH vs. BTC: Standard Chartered sieht Ethereum als Gewinner
Deutsche Bank-Aktie: UBS AG gibt Buy-Bewertung bekannt Deutsche Bank-Aktie: UBS AG gibt Buy-Bewertung bekannt
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Expertin warnt USA vor riskantem Umsturz im Iran

30.01.26 11:07 Uhr

BEIRUT/TEHERAN/BERLIN (dpa-AFX) - Die Iran-Expertin Maha Yahya warnt die USA vor einem Sturz der Führung in Teheran. Ein "Regimewechsel" wäre in einem Land wie dem Iran unglaublich kompliziert und die regionalen Auswirkungen wären massiv, sagte die Direktorin des Carnegie Middle East Center dem US-Fernsehsender CNN.

Wer­bung

Der Oberste Führer des Irans, Ajatollah Ali Chamenei, sei nicht nur ein politischer Führer, sondern für viele Schiiten weltweit eine Art höhere Autorität, eine Art "Halb-Papst". Ein Sturz könnte die religiösen Spannungen mit zumindest einem Teil der schiitischen Gemeinschaft weltweit verschärfen. Schiiten bilden im Islam die zweitgrößte Glaubensrichtung nach den Sunniten.

Yahya warnte zudem vor den regionalen Folgen. Sie verwies auf Staaten mit schiitischen Minderheiten in unmittelbarer Nachbarschaft des Irans, darunter Afghanistan, Pakistan, Saudi-Arabien, die Türkei und der Irak.

Die iranische Führung steckt laut Yahya in einer Zwickmühle. Einerseits stellten die USA "maximalistischen Forderungen" in Bezug auf das Atomprogramm, die Urananreicherung, die ballistischen Raketen und den regionalen Einfluss.

Wer­bung

Andererseits würde ein Nachgeben im eigenen Land als Schwäche gewertet und die Legitimität der Führung weiter untergraben, sagte Yahya. "Es ist ein Krieg, den sie (die Führung) nicht gewinnen können, aber auch einer, den sie intern nicht verlieren dürfen, denn das würde bedeuten, dass das Regime einen Teil seiner Kontrolle über das Land verlieren würde."/da/DP/jha