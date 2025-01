ExxonMobil Aktie News: S&P 500 Aktie ExxonMobil tendiert am Dienstagnachmittag südwärts

Kurs der ExxonMobil

Die Aktie von ExxonMobil gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von ExxonMobil nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,6 Prozent auf 111,61 USD.

Die ExxonMobil-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 15:53 Uhr um 0,6 Prozent auf 111,61 USD ab. Im Tief verlor die ExxonMobil-Aktie bis auf 111,15 USD. Bei 111,49 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 523.209 ExxonMobil-Aktien umgesetzt.

Am 08.10.2024 erreichte der Anteilsschein mit 126,34 USD ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die ExxonMobil-Aktie somit 11,66 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 23.01.2024 bei 95,77 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 14,19 Prozent.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 3,85 USD. Im Vorjahr erhielten ExxonMobil-Aktionäre 3,68 USD je Wertpapier.

Die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte ExxonMobil am 01.11.2024. Das EPS wurde auf 1,93 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 2,25 USD je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 87,10 Mrd. USD – eine Minderung von 2,81 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 89,62 Mrd. USD eingefahren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 31.01.2025 erfolgen. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2025-Bilanz auf den 30.01.2026.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 7,80 USD je ExxonMobil-Aktie belaufen.

