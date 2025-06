ExxonMobil Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger schicken ExxonMobil am Nachmittag ins Plus

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von ExxonMobil gehört am Montagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 114,90 USD zu.

Um 15:52 Uhr wies die ExxonMobil-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 114,90 USD nach oben. In der Spitze legte die ExxonMobil-Aktie bis auf 116,94 USD zu. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 116,68 USD. Zuletzt wurden via New York 833.615 ExxonMobil-Aktien umgesetzt.

Bei 126,34 USD erreichte der Titel am 08.10.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der ExxonMobil-Aktie ist somit 9,96 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 11.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 97,81 USD ab. Mit einem Abschlag von mindestens 14,87 Prozent könnte die ExxonMobil-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 4,00 USD. Im Vorjahr erhielten ExxonMobil-Aktionäre 3,84 USD je Wertpapier.

Die Zahlen des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte ExxonMobil am 02.05.2025. Das EPS wurde auf 1,76 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte ExxonMobil 2,06 USD je Aktie verdient. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 81,04 Mrd. USD – eine Minderung von 0,20 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 81,20 Mrd. USD eingefahren.

ExxonMobil dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2025 voraussichtlich am 25.07.2025 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2029 11,91 USD je Aktie in den ExxonMobil-Büchern.

