EZB: Anstieg der Tariflöhne lässt im dritten Quartal nach

21.11.25 12:04 Uhr

DOW JONES--Der Anstieg der Tariflöhne im Euroraum hat sich im dritten Quartal deutlich abgeschwächt. Der von der Europäischen Zentralbank (EZB) erhobene Tariflohnindikator stieg mit einer Jahresrate von 1,87 Prozent. Für das zweite Quartal meldete die EZB einen Zuwachs von 4,01 Prozent.

Die EZB beobachtet die Lohnentwicklung genau, weil sie Rückschlüsse auf die Verbraucherpreisentwicklung vor allem im Dienstleistungssektor zulässt. Hier könnte es zu Zweitrundeneffekten kommen, indem Arbeitnehmer zum Ausgleich für früher erlittene Reallohnverluste hohe Lohnzuwächse fordern, die ihrerseits zu höheren Inflationsraten führen könnten.

November 21, 2025 06:04 ET (11:04 GMT)