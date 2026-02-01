DAX25.042 +1,0%Est506.057 +0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto10,04 -1,3%Nas23.592 +0,6%Bitcoin66.037 -1,1%Euro1,1806 +0,1%Öl65,50 -1,2%Gold4.890 +4,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SAP 716460 Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 Microsoft 870747 Palantir A2QA4J DroneShield A2DMAA BYD A0M4W9 Bayer BAY001 Novo Nordisk A3EU6F Lufthansa 823212 Allianz 840400 Infineon 623100 Deutsche Bank 514000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX deutlich stärker -- Asiens Börsen höher - Nikkei mit Rekord -- Palantir knackt Milliardenumsatz -- BioNTech, Edelmetalle, NVIDIA, Siemens Energy, DroneShield, Novo Nordisk, ProSiebenSat.1 im Fokus
Top News
Ausblick: Novartis stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor Ausblick: Novartis stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
BayWa-Aktie kräftig im Minus: Schwache Ökostromtochter belastet Sanierung BayWa-Aktie kräftig im Minus: Schwache Ökostromtochter belastet Sanierung
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Hilf uns, finanzen.net zu verbessern. Nimm an unserer anonymen Umfrage teil - es dauert nur ein paar Minuten.

EZB: Banken straffen Firmenkreditstandards im 4Q

03.02.26 10:18 Uhr

DOW JONES--Die Banken des Euroraums haben ihre Standards für Unternehmenskredite im vierten Quartal 2025 spürbar gestrafft und erwarten für das erste Quartal 2026 eine weitere moderate Straffung. Wie die Europäische Zentralbank (EZB) in ihrem Quartalsbericht zur Kreditvergabe mitteilte, gab es 7 Prozent mehr Banken, die ihre Kreditstandards strafften als solche, die sie lockerten. Die Banken selbst hatten im November für das vierte Quartal eine marginale Straffung (1 Prozent) prognostiziert.

Wer­bung

Kreditstandards umfassen unter anderem Zinsen, Anforderungen an Sicherheiten, Kreditlaufzeiten und Tilgungsraten. Sie sind bankinterne Richtlinien dafür, welche Art von Krediten eine Bank wünschenswert findet, welche sektorspezifischen und geografischen Prioritäten zu beachten sind, welche Sicherheiten als akzeptabel gelten und welche Voraussetzungen (Bilanzsituation, Einkommenslage, Alter oder Beschäftigungsstatus) ein Kreditnehmer erfüllen muss.

Die Besorgnis über die Aussichten für Unternehmen und die Gesamtwirtschaft sowie die geringere Risikotoleranz der Banken trugen zu einer Verschärfung der Kreditvergabestandards bei. Die Banken gaben eine geringfügige Netto-Lockerung der Kreditvergabestandards für Wohnungsbaukredite an, die sie nicht erwartet hatten, sowie eine weitere Netto-Verschärfung der Kreditvergabestandards für Verbraucherkredite, die über den Erwartungen lag, die sie im Vorquartal gemeldet hatten. Die Handelsspannungen und die damit verbundene Unsicherheit führten ebenfalls zu strengeren Kreditvergabestandards und dämpften die Kreditnachfrage.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/apo/rio

(END) Dow Jones Newswires

February 03, 2026 04:19 ET (09:19 GMT)