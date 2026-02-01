EZB: Banken straffen Firmenkreditstandards im 4Q

DOW JONES--Die Banken des Euroraums haben ihre Standards für Unternehmenskredite im vierten Quartal 2025 spürbar gestrafft und erwarten für das erste Quartal 2026 eine weitere moderate Straffung. Wie die Europäische Zentralbank (EZB) in ihrem Quartalsbericht zur Kreditvergabe mitteilte, gab es 7 Prozent mehr Banken, die ihre Kreditstandards strafften als solche, die sie lockerten. Die Banken selbst hatten im November für das vierte Quartal eine marginale Straffung (1 Prozent) prognostiziert.

Kreditstandards umfassen unter anderem Zinsen, Anforderungen an Sicherheiten, Kreditlaufzeiten und Tilgungsraten. Sie sind bankinterne Richtlinien dafür, welche Art von Krediten eine Bank wünschenswert findet, welche sektorspezifischen und geografischen Prioritäten zu beachten sind, welche Sicherheiten als akzeptabel gelten und welche Voraussetzungen (Bilanzsituation, Einkommenslage, Alter oder Beschäftigungsstatus) ein Kreditnehmer erfüllen muss.

Die Besorgnis über die Aussichten für Unternehmen und die Gesamtwirtschaft sowie die geringere Risikotoleranz der Banken trugen zu einer Verschärfung der Kreditvergabestandards bei. Die Banken gaben eine geringfügige Netto-Lockerung der Kreditvergabestandards für Wohnungsbaukredite an, die sie nicht erwartet hatten, sowie eine weitere Netto-Verschärfung der Kreditvergabestandards für Verbraucherkredite, die über den Erwartungen lag, die sie im Vorquartal gemeldet hatten. Die Handelsspannungen und die damit verbundene Unsicherheit führten ebenfalls zu strengeren Kreditvergabestandards und dämpften die Kreditnachfrage.

