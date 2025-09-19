DAX23.657 +1,3%ESt505.438 +1,3%Top 10 Crypto16,35 +0,2%Dow46.018 +0,6%Nas22.261 -0,3%Bitcoin98.928 +0,5%Euro1,1838 +0,2%Öl67,56 -0,5%Gold3.671 +0,3%
EZB/De Guindos: Inflationsrisiken sind ausgewogen

18.09.25 10:47 Uhr

Von Hans Bentzien

DOW JONES--Die Risiken für die Inflationsentwicklung im Euroraum sind nach Einschätzung von EZB-Vizepräsident Luis de Guindos ausgewogen. De Guindos sagte in einem MNI-Webcast zunächst, dass das Risiko einer (gemessen am EZB-Inflationsziel von 2 Prozent) zu niedrigen Inflation nicht erhöht sei. Auf Nachfrage sagte er: "Ich denke, dass die Inflationsrisiken ausgewogen sind." De Guindos wich damit von der offiziellen Linie der Europäischen Zentralbank (EZB) ab, die ausdrücklich nicht die Balance der Inflationsrisiken analysiert, wie EZB-Präsidentin Christine Lagarde erst in der vergangenen Woche bestätigte.

De Guindos ist aber nicht das einzige Mitglied des EZB-Direktoriums, das seine persönliche Meinung zu diesem Thema zum Ausdruck bringt. EZB-Direktorin Isabel Schnabel hat in jüngster Zeit mehrfach geäußert, dass sie die Inflationsrisiken für "aufwärts" gerichtet hält. De Guindos sagte, im EZB-Rat gebe es verschiedene Meinungen und manchmal sei ein gewisser "home bias" spürbar. Allerdings habe der EZB-Rat seinen jüngsten Zinsbeschluss einstimmig getroffen.

Kontakt: hans.bentzien@dowjones.com

DJG/hab/brb

(END) Dow Jones Newswires

September 18, 2025 04:48 ET (08:48 GMT)