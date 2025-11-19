DAX23.201 +0,1%Est505.529 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,43 -2,9%Nas22.433 -1,2%Bitcoin79.179 -1,2%Euro1,1570 -0,1%Öl64,42 -0,6%Gold4.114 +1,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 Amazon 906866 Siemens 723610 SAP 716460 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Tesla A1CX3T Deutsche Bank 514000 RENK RENK73 Novo Nordisk A3EU6F Alphabet A (ex Google) A14Y6F Lufthansa 823212
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Hochspannung vor NVIDIA-Zahlen -- DAX auf Richtungssuche -- Asiens Börsen uneinheitlich -- Autonomes Fahren: Vorsprung von Mercedes & Co. bröckelt -- Fraport, DroneShield, Plug Power, Xiaomi im Fokus
Top News
Tron: Wie viel Gewinn eine Investition von vor 5 Jahren eingebracht hätte Tron: Wie viel Gewinn eine Investition von vor 5 Jahren eingebracht hätte
So viel Gewinn hätte ein Investment in Binance Coin von vor 5 Jahren eingebracht So viel Gewinn hätte ein Investment in Binance Coin von vor 5 Jahren eingebracht
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Für spannende Renditechancen in Schwellenländern: Mit diesem Amundi ETF kannst du einfach und günstig investieren.

EZB: Euroraum-Leistungsbilanzüberschuss steigt im September leicht

19.11.25 10:18 Uhr

DOW JONES--Der Leistungsbilanzüberschuss des Euroraums ist im September leicht gestiegen. Nach Angaben der Europäischen Zentralbank (EZB) betrug der Aktivsaldo saisonbereinigt 23 (Vormonat revidiert: 22) Milliarden Euro. Vorläufig war für August ein Überschuss von nur 12 Milliarden Euro gemeldet worden. In der Handelsbilanz ergab sich ein Überschuss von 30 (25) Milliarden Euro, wobei die Exporte auf 239 (233) Milliarden Euro stiegen und die Importe auf 209 (208) Milliarden Euro.

Wer­bung

Der Saldo der Dienstleistungsbilanz war mit 12 (14) Milliarden Euro positiv. In der Bilanz der Primäreinkommen ergab sich ein negativer Saldo von 3 (minus 1) Milliarden Euro. Der Saldo der Sekundäreinkommen war wie üblich negativ, und zwar mit 17 (16) Milliarden Euro.

In der Kapitalbilanz ergab sich für die zwölf Monate bis September ein Überschuss von 320 Milliarden Euro. In den zwölf Monaten bis September 2024 waren es 529 Milliarden Euro gewesen.

Bei den Direktinvestitionen kam es in diesem Zeitraum zu Nettokapitalexporten von 85 (236) Milliarden Euro und bei den Portfolioinvestitionen zu Nettokapitalexporten von 139 (Import: 143) Milliarden Euro. Über Aktien flossen netto 197 (207) Milliarden Euro zu. Bei Anleihen kam es zu einem Nettokapitalexport von 335 (64) Milliarden Euro.

Wer­bung

Kontakt zum Autor: hans.bentzien@dowjones.com

DJG/hab/mgo

(END) Dow Jones Newswires

November 19, 2025 04:19 ET (09:19 GMT)