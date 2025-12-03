DAX23.713 ±0,0%Est505.699 +0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,37 +2,0%Nas23.397 -0,1%Bitcoin79.557 +1,2%Euro1,1663 +0,3%Öl62,96 +0,9%Gold4.211 +0,1%
EZB/Lagarde bekräftigt Aussagen aus jüngsten geldpolitischem Statement

03.12.25 14:46 Uhr

Von Hans Bentzien

DOW JONES--Die Präsidentin der Europäischen Zentralbank (EZB) hat zum Auftakt einer Anhörung im Wirtschafts- und Währungsausschuss des Europaparlaments Schlüsselaussagen des EZB-Rats aus dem jüngsten geldpolitischen Statement bekräftigt. Wie aus dem veröffentlichten Text ihrer Rede hervor geht, wies sie außerdem darauf hin, dass das Transmission Protection Instrument (TPI) nur zugunsten von Ländern eingesetzt werden kann, die sich an die EU-Haushaltsregeln halten.

"Wir verfolgen bei der Festlegung des angemessenen geldpolitischen Kurses weiterhin einen datenabhängigen Kurs und entscheiden von Sitzung zu Sitzung", sagte Lagarde. Insbesondere würden die EZB-Zinsentscheidungen auf der Einschätzung Rats zu den Inflationsaussichten und den damit verbundenen Risiken sowie auf der Dynamik der zugrunde liegenden Inflation sowie der Stärke der geldpolitischen Transmission beruhen. "Wir legen uns nicht auf einen bestimmten Zinspfad fest."

Die EZB-Präsidentin erläuterte außerdem die der EZB zur Verfügung stehenden Instrumente zum Ankauf von Wertpapieren, darunter das TPI. Dieses könne aktiviert werden, um ungerechtfertigten, ungeordneten Marktdynamiken bei Wertpapieren entgegenzuwirken, die in Ländern begeben würden, in denen sich die Finanzierungsbedingungen verschlechterten, was nicht durch länderspezifische Fundamentaldaten gerechtfertigt sei.

"Der EZB-Rat wird eine kumulative Liste von Kriterien prüfen, um zu beurteilen, ob die Länder, in denen das Eurosystem Ankäufe im Rahmen des TPI tätigen kann, eine solide und nachhaltige Fiskal- und makroökonomische Politik verfolgen. Zu den Kriterien gehören unter anderem die Einhaltung des fiskalischen Rahmens der EU und das Fehlen schwerwiegender makroökonomischer Ungleichgewichte", sagte Lagarde.

Kontakt: hans.bentzien@dowjones.com

DJG/hab/cbr

(END) Dow Jones Newswires

December 03, 2025 08:47 ET (13:47 GMT)