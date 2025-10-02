EZB teilt bei 83-tägigem Repo-Geschäft 5,124 Milliarden Euro zu

DOW JONES--Die Europäische Zentralbank (EZB) hat bei ihrem Refinanzierungsgeschäft mit einer Laufzeit von 83 Tagen 5,124 Milliarden Euro zugeteilt. Damit wurden die Gebote von 31 Instituten voll bedient, wie die EZB mitteilte. Die Banken des Euroraums besorgten sich damit 1,270 Milliarden Euro weniger an Liquidität.

Das Geschäft wird zu dem während seiner Laufzeit durchschnittlich herrschenden Hauptrefinanzierungssatz abgerechnet. Das Geschäft wird am 1. Oktober valutiert und ist am 23. Dezember fällig. Mit diesem neuen Tender wird ein im Juni begebenes Refinanzierungsgeschäft abgelöst, das ein Volumen von 6,394 Milliarden Euro hatte.

September 30, 2025 06:10 ET (10:10 GMT)