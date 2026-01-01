DAX24.915 -0,1%Est505.974 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,45 -0,3%Nas23.601 +0,4%Bitcoin73.778 -0,8%Euro1,1890 +0,1%Öl65,81 +0,2%Gold5.086 +1,5%
EZB teilt bei 91-tägigem Repo-Geschäft 2,502 Milliarden Euro zu

27.01.26 12:07 Uhr

DOW JONES--Die Europäische Zentralbank (EZB) hat bei ihrem Refinanzierungsgeschäft mit einer Laufzeit von 91 Tagen 2,502 Milliarden Euro zugeteilt. Damit wurden die Gebote von 28 Instituten voll bedient, wie die EZB mitteilte. Die Banken des Euroraums besorgten sich damit 0,04 Milliarden Euro mehr an Liquidität.

Das Geschäft wird zu dem während seiner Laufzeit durchschnittlich herrschenden Hauptrefinanzierungssatz abgerechnet. Das Geschäft wird am 28. Januar valutiert und ist am 29. April fällig. Mit diesem neuen Tender wird ein im Oktober begebenes Refinanzierungsgeschäft abgelöst, das ein Volumen von 2,462 Milliarden Euro hatte.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/apo/ros

(END) Dow Jones Newswires

January 27, 2026 06:08 ET (11:08 GMT)