EZB/Villeroy de Galhau: US-Politik untergräbt Vertrauen in Dollar

06.01.26 11:28 Uhr

DOW JONES--Die Politik der US-Regierung schwächt nach den Worten von EZB-Ratsmitglied Francois Villeroy de Galhau das Vertrauen der Anleger in den US-Dollar und treibt die Suche nach Alternativen an. "Diese US-Politik untergräbt das Vertrauen globaler Investoren in auf Dollar lautende Vermögenswerte und wird wahrscheinlich den schrittweisen Trend zur Diversifizierung anheizen", sagte er laut einem Bericht der Nachrichtenagentur Reuters. Die Sorge, dass die US-Regierung die Weltleitwährung zur Durchsetzung ihrer Interessen nutzen könnte, nage am Vertrauen der Investoren.

Wer­bung

Villeroy zufolge tragen Angriffe auf die Unabhängigkeit der US-Notenbank Fed, Zweifel an der Haushaltsdisziplin Washingtons und Strafzölle zu den Bedenken bei. Hinzu komme die Befürchtung, dass die Regierung von Präsident Donald Trump das auf dem Dollar basierende Zahlungssystem als Waffe einsetzen könnte, fügte er hinzu.

Kontakt: hans.bentzien@dowjones.com

DJG/hab/uxd

(END) Dow Jones Newswires

January 06, 2026 05:28 ET (10:28 GMT)