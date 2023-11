Fehlende Impulse in Zürich: SPI nachmittags auf Richtungssuche

SPI-Kursentwicklung

Das macht das Börsenbarometer in Zürich aktuell.

Am Dienstag gewinnt der SPI um 15:39 Uhr via SIX 0,00 Prozent auf 13.881,56 Punkte. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 1,829 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0,037 Prozent auf 13.876,65 Punkte an der Kurstafel, nach 13.881,73 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des SPI betrug 13.863,94 Punkte, das Tageshoch hingegen 13.926,73 Zähler.

SPI-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.10.2023, wurde der SPI mit 14.162,69 Punkten berechnet. Der SPI lag noch vor drei Monaten, am 07.08.2023, bei 14.666,92 Punkten. Der SPI bewegte sich noch vor einem Jahr, am 07.11.2022, bei 13.735,72 Punkten.

Der Index verlor seit Anfang des Jahres 2023 bereits um 1,16 Prozent. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des SPI bereits bei 15.314,62 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 13.451,76 Punkten registriert.

SPI-Tops und -Flops

Unter den stärksten Aktien im SPI befinden sich derzeit Spexis (+ 5,26 Prozent auf 0,20 CHF), GAM (+ 4,15 Prozent auf 0,43 CHF), Orascom Development (+ 4,00 Prozent auf 5,20 CHF), Santhera Pharmaceuticals (+ 2,71 Prozent auf 10,62 CHF) und Burckhardt Compression (+ 2,65 Prozent auf 484,50 CHF). Unter Druck stehen im SPI derweil Kinarus (-25,00 Prozent auf 0,00 CHF), Talenthouse (-19,23 Prozent auf 0,00 CHF), Idorsia (-7,81 Prozent auf 2,48 CHF), Varia US Properties (-6,90 Prozent auf 37,80 CHF) und Leclanche (Leclanché SA) (-6,28 Prozent auf 0,40 CHF).

SPI-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SPI auf. 5.841.065 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Nestlé-Aktie sticht im SPI mit einer Marktkapitalisierung von 267,971 Mrd. Euro heraus.

KGV und Dividende der SPI-Mitglieder

2023 verzeichnet die Achiko-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0,00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI. Mit 8,92 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der OC Oerlikon-Aktie an.

Redaktion finanzen.net