Fernost-Börsen

Mit einem kräftigen Schub geht es am Dienstag an der Tokioter Börse auf ein Rekordhoch.

Gestützt wird die Stimmung nach der Feiertagspause am Montag laut Händlern von gut ausgefallenen Zahlen vieler Unternehmen während der Berichtssaison. Mehrere japanische Unternehmen hoben zuletzt ihre Gewinnprognosen an und erklärten, dass die Auswirkungen der US-Zölle auf ihre Geschäftstätigkeit wahrscheinlich milder ausfallen würden als zuvor befürchtet. Für Zuversicht sorgt auch, dass die USA China eine neue 90-tägige Zollschonfrist gewähren, während der weiter verhandelt werden kann.

Erst in der Vorwoche hatte mehr Klarheit über die tatsächlich auf japanische Exporte in die USA anfallenden Zölle für Kauflaune gesorgt. Die USA hatten zugesagt, eine präsidiale Durchführungsverordnung zu ändern, um sich überschneidende Zölle auf japanische Waren aufzuheben. Für etwas Rückenwind sorgt auch der gegenüber den Kursen am Freitag abgeschwächte Yen. Der Nikkei 225 macht zeitweise einen Satz um 2,7 Prozent auf 42.946 Punkte.

An den anderen Plätzen der Region geht es deutlich ruhiger zu.

In Shanghai geht es für den Shanghai Composite um ein halbes Prozent nach oben, in Hongkong für den Hang Seng um 0,1 Prozent. Zwar sorgt auch hier die neu eingeräumte Zeit für weitere Verhandlungen über die Zölle für Zuversicht, allerdings war damit auch mehrheitlich ohnehin schon gerechnet worden.

Für Zurückhaltung an manchen Plätzen dürfte sorgen, dass im späteren Tagesverlauf wichtige US-Inflationsdaten veröffentlicht werden. Sie könnten die Zinssenkungserwartungen in den USA stärker bewegen, die zuletzt stark zugenommen und die Kurse an der Wall Street nach oben gezogen hatten.

