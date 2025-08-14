DAX24.081 -0,3%ESt505.332 -0,3%Top 10 Crypto16,19 -1,3%Dow43.975 -0,5%Nas21.385 -0,3%Bitcoin102.194 -0,1%Euro1,1621 ±0,0%Öl66,93 +0,3%Gold3.354 +0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Novo Nordisk A3EU6F RENK RENK73 Commerzbank CBK100 Lufthansa 823212 Palantir A2QA4J Deutsche Bank 514000 HENSOLDT HAG000 Deutsche Telekom 555750 Apple 865985 BYD A0M4W9 BASF BASF11 Allianz 840400 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Vor Trump-Putin-Gipfel: Asiens Börsen in Grün - Nikkei steigt auf Rekordhoch -- Plug Power steckt weiter in der Verlustzone fest -- Zahlen von BigBear.ai enttäuschen
Top News
Zollstreit und US-Verbraucherpreise im Fokus: DAX fester erwartet Zollstreit und US-Verbraucherpreise im Fokus: DAX fester erwartet
Asiens Börsen am Dienstag: China im Plus - Nikkei 225 springt auf Rekordhoch Asiens Börsen am Dienstag: China im Plus - Nikkei 225 springt auf Rekordhoch
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
25 € Neukundenbonus + 1 Aktie gratis. Hol Dir jetzt Dein finanzen.net ZERO-Depot!
Fernost-Börsen

Asiens Börsen am Dienstag: China im Plus - Nikkei 225 springt auf Rekordhoch

12.08.25 07:15 Uhr
Asiens Börsen legen zu: Nikkei 225 klettert auf Rekordhoch - Berichtssaison stützt | finanzen.net

Mit einem kräftigen Schub geht es am Dienstag an der Tokioter Börse auf ein Rekordhoch.

Gestützt wird die Stimmung nach der Feiertagspause am Montag laut Händlern von gut ausgefallenen Zahlen vieler Unternehmen während der Berichtssaison. Mehrere japanische Unternehmen hoben zuletzt ihre Gewinnprognosen an und erklärten, dass die Auswirkungen der US-Zölle auf ihre Geschäftstätigkeit wahrscheinlich milder ausfallen würden als zuvor befürchtet. Für Zuversicht sorgt auch, dass die USA China eine neue 90-tägige Zollschonfrist gewähren, während der weiter verhandelt werden kann.

Wer­bung

Erst in der Vorwoche hatte mehr Klarheit über die tatsächlich auf japanische Exporte in die USA anfallenden Zölle für Kauflaune gesorgt. Die USA hatten zugesagt, eine präsidiale Durchführungsverordnung zu ändern, um sich überschneidende Zölle auf japanische Waren aufzuheben. Für etwas Rückenwind sorgt auch der gegenüber den Kursen am Freitag abgeschwächte Yen. Der Nikkei 225 macht zeitweise einen Satz um 2,7 Prozent auf 42.946 Punkte.

An den anderen Plätzen der Region geht es deutlich ruhiger zu.

In Shanghai geht es für den Shanghai Composite um ein halbes Prozent nach oben, in Hongkong für den Hang Seng um 0,1 Prozent. Zwar sorgt auch hier die neu eingeräumte Zeit für weitere Verhandlungen über die Zölle für Zuversicht, allerdings war damit auch mehrheitlich ohnehin schon gerechnet worden.

Für Zurückhaltung an manchen Plätzen dürfte sorgen, dass im späteren Tagesverlauf wichtige US-Inflationsdaten veröffentlicht werden. Sie könnten die Zinssenkungserwartungen in den USA stärker bewegen, die zuletzt stark zugenommen und die Kurse an der Wall Street nach oben gezogen hatten.

DOW JONES

Bildquellen: pixfly / Shutterstock.com