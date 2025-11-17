Fineotex Chemical verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Fineotex Chemical hat am 14.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Das EPS wurde auf 0,23 INR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Fineotex Chemical 0,280 INR je Aktie verdient.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 5,50 Prozent auf 1,38 Milliarden INR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,46 Milliarden INR erwirtschaftet worden.
