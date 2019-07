FinTech Group: Zahlen zeigen hohe Bedeutung von Flatex

Der Anlageexperte ist Berater für den Value-Stars-Deutschland-Index , der seit Auflage im Dezember 2013 einen Kurszuwachs von 91,5% verzeichnet hat (Stand 30.06.2019).

Neben der Meldung zur Entwicklung der europäischen Expansion hat die FinTech Group zuletzt auch den Geschäftsbericht veröffentlicht. Das Zahlenwerk verdeutlicht einmal mehr die hohe Bedeutung des B2C-Geschäfts um die Kernmarke Flatex (inkl. ViTrade) für den Konzern. In diesem Bereich konnte die Zahl der ausgeführten Transaktionen um 12,6 % auf 11,4 Mio. gesteigert werden, die Kundenzahl erhöhte noch etwas stärker um 13,7 % auf rund 244 Tsd. Im zugehörigen Segment Financial Services wurde der Umsatz so um 20 % auf 107,1 Mio. Euro gesteigert, das EBITDA legte dabei deutlich überproportional um 42,7 % auf 28,3 Mio. Euro zu. Der kleinere Geschäftsbereich Technologies konnte zwar auch stark, um 30 % auf 39,7 Mio. Euro, wachsen, das operative Bereichsergebnis reduzierte sich aber von 21 auf 14 Mio. Euro. Dabei handelt es sich aber um einen buchungstechnischen Einmaleffekt, da Konzernkosten, die sonst in der Konsolidierung erfasst wurden, den Bereichen erstmals genau zugeordnet wurden, was das Technologiesegment deutlich stärker belastet hat. In Summe konnte die FinTech Group EBITDA und Nettogewinn auf Konzernebene um 32,1 bzw. 25,3 % auf 42,4 resp. 21,0 Mio. Euro steigern.

Deutliche operative Steigerungen angekündigt

Konsequenterweise fokussiert sich das Wachstum der Gruppe nun insbesondere auf den Ausbau des Flatex-Geschäfts. Daher erwartet das Management für 2019 einen deutlichen Anstieg bei der Anzahl der Kunden, Konten und Transaktionen. In den Konzernerlösen wird sich das erst mit etwas Verzögerung richtig niederschlagen, für die laufende Periode wurde eine Steigerung um 5 bis 10 % in Aussicht gestellt. Auch das Technologie-Segment soll dazu einen Beitrag leisten, erwartet werden zwischen drei und fünf neue Mandate im B2B-Geschäft.

Der Anlage­experte ist zudem Berater für den Value-Stars-Deutschland-Index, der seit Auflage im Dezember 2013 einen Kurszuwachs von 91,5% verzeichnet hat (Stand 30.06.2019).

