Fiserv Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Fiserv am Donnerstagnachmittag schwächer

30.10.25 16:08 Uhr
Fiserv Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Fiserv am Donnerstagnachmittag schwächer

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Fiserv. Die Fiserv-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 3,4 Prozent im Minus bei 68,21 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Fiserv Inc.
57,51 EUR -4,04 EUR -6,56%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Fiserv-Aktie gab im New York-Handel um 15:53 Uhr um 3,4 Prozent auf 68,21 USD nach. Der Kurs der Fiserv-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 66,07 USD nach. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 68,56 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Fiserv-Aktien beläuft sich auf 2.249.949 Stück.

Bei 238,48 USD erreichte der Titel am 04.03.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 249,63 Prozent über dem aktuellen Kurs der Fiserv-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 66,07 USD am 30.10.2025. Der derzeitige Kurs der Fiserv-Aktie liegt somit 3,24 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für Fiserv-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden.

Am 23.07.2025 äußerte sich Fiserv zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,86 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,98 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 5,77 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 5,52 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 5,22 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 10.02.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 9,41 USD je Aktie in den Fiserv-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Fiserv-Aktie

Analysen zu Fiserv Inc.

DatumRatingAnalyst
31.07.2019Fiserv BuyDeutsche Bank AG
04.08.2017Fiserv Market PerformBMO Capital Markets
02.08.2017Fiserv Sector PerformRBC Capital Markets
03.04.2017Fiserv BuyMonness, Crespi, Hardt & Co.
09.01.2017Fiserv BuyMonness, Crespi, Hardt & Co.
