Fiserv Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Investoren fliehen am Mittwochabend aus Fiserv
Die Aktie von Fiserv gehört am Mittwochabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Fiserv-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 43,7 Prozent auf 71,09 USD abwärts.
Werte in diesem Artikel
Das Papier von Fiserv gab in der New York-Sitzung ab. Um 20:08 Uhr ging es um 43,7 Prozent auf 71,09 USD abwärts. Die Abwärtsbewegung der Fiserv-Aktie ging bis auf 66,59 USD. Bei 69,70 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der Fiserv-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 8.959.529 Stück gehandelt.
Bei einem Wert von 238,48 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (04.03.2025). Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 235,46 Prozent hinzugewinnen. Am 29.10.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 66,59 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Fiserv-Aktie derzeit noch 6,33 Prozent Luft nach unten.
Experten gehen davon aus, dass Fiserv-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Fiserv 0,000 USD aus.
Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Fiserv am 23.07.2025. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,86 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,98 USD je Aktie in den Büchern standen. Umsatzseitig wurden 5,52 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Fiserv 5,22 Mrd. USD umgesetzt.
Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 10.02.2026 erwartet.
Experten gehen davon aus, dass Fiserv im Jahr 2025 10,15 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Fiserv-Aktie
Neue Nummer 1 im Bridgewater-Depot: In diese Aktien investierte Dalios Ex-Fonds im ersten Quartal 2025
Schwache Performance in New York: NASDAQ 100 notiert schlussendlich im Minus
Übrigens: Fiserv und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf Fiserv
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Fiserv
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: Brian A Jackson / Shutterstock.com
Nachrichten zu Fiserv Inc.
Analysen zu Fiserv Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|31.07.2019
|Fiserv Buy
|Deutsche Bank AG
|04.08.2017
|Fiserv Market Perform
|BMO Capital Markets
|02.08.2017
|Fiserv Sector Perform
|RBC Capital Markets
|03.04.2017
|Fiserv Buy
|Monness, Crespi, Hardt & Co.
|09.01.2017
|Fiserv Buy
|Monness, Crespi, Hardt & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|31.07.2019
|Fiserv Buy
|Deutsche Bank AG
|04.08.2017
|Fiserv Market Perform
|BMO Capital Markets
|03.04.2017
|Fiserv Buy
|Monness, Crespi, Hardt & Co.
|09.01.2017
|Fiserv Buy
|Monness, Crespi, Hardt & Co.
|06.01.2017
|Fiserv Market Perform
|BMO Capital Markets
|Datum
|Rating
|Analyst
|02.08.2017
|Fiserv Sector Perform
|RBC Capital Markets
|18.11.2016
|Fiserv Sector Weight
|Pacific Crest Securities Inc.
|07.07.2016
|Fiserv Equal Weight
|Barclays Capital
|28.10.2015
|Fiserv Equal Weight
|Barclays Capital
|28.10.2015
|Fiserv Hold
|Topeka Capital Markets
|Datum
|Rating
|Analyst
|15.04.2016
|Fiserv Sell
|Compass Point
|21.10.2005
|Update Fiserv Inc.: Underperform
|Wachovia Sec
|23.02.2005
|Update Fiserv Inc.: Underweight
|Lehman Brothers
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Fiserv Inc. nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen