Fiserv Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Investoren fliehen am Mittwochabend aus Fiserv

So bewegt sich Fiserv

Die Aktie von Fiserv gehört am Mittwochabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Fiserv-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 43,7 Prozent auf 71,09 USD abwärts.

Das Papier von Fiserv gab in der New York-Sitzung ab. Um 20:08 Uhr ging es um 43,7 Prozent auf 71,09 USD abwärts. Die Abwärtsbewegung der Fiserv-Aktie ging bis auf 66,59 USD. Bei 69,70 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der Fiserv-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 8.959.529 Stück gehandelt.

Bei einem Wert von 238,48 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (04.03.2025). Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 235,46 Prozent hinzugewinnen. Am 29.10.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 66,59 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Fiserv-Aktie derzeit noch 6,33 Prozent Luft nach unten.

Experten gehen davon aus, dass Fiserv-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Fiserv 0,000 USD aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Fiserv am 23.07.2025. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,86 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,98 USD je Aktie in den Büchern standen. Umsatzseitig wurden 5,52 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Fiserv 5,22 Mrd. USD umgesetzt.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 10.02.2026 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass Fiserv im Jahr 2025 10,15 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Fiserv-Aktie

Neue Nummer 1 im Bridgewater-Depot: In diese Aktien investierte Dalios Ex-Fonds im ersten Quartal 2025

Schwache Performance in New York: NASDAQ 100 notiert schlussendlich im Minus

Zuversicht in New York: NASDAQ 100 freundlich