Blick auf Aktienkurs

Fiserv Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Anleger schicken Fiserv am Donnerstagabend tief südwärts

30.10.25 20:23 Uhr
Die Aktie von Fiserv gehört am Donnerstagabend zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Fiserv befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im New York-Handel 8,0 Prozent auf 64,92 USD ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Fiserv Inc.
56,35 EUR -5,20 EUR -8,45%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 20:08 Uhr rutschte die Fiserv-Aktie in der New York-Sitzung um 8,0 Prozent auf 64,92 USD ab. Im Tief verlor die Fiserv-Aktie bis auf 64,75 USD. Bei 68,56 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 5.081.874 Fiserv-Aktien umgesetzt.

Am 04.03.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 238,48 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Fiserv-Aktie derzeit noch 267,34 Prozent Luft nach oben. Bei 64,75 USD fiel das Papier am 30.10.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Fiserv-Aktie liegt somit 0,26 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Fiserv-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen.

Fiserv ließ sich am 23.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,86 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,98 USD je Aktie vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Fiserv im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,77 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 5,52 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 5,22 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 10.02.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 9,41 USD je Fiserv-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Fiserv-Aktie

Bildquellen: Jirsak / Shutterstock

Nachrichten zu Fiserv Inc.

DatumMeistgelesen
Analysen zu Fiserv Inc.

DatumRatingAnalyst
31.07.2019Fiserv BuyDeutsche Bank AG
04.08.2017Fiserv Market PerformBMO Capital Markets
02.08.2017Fiserv Sector PerformRBC Capital Markets
03.04.2017Fiserv BuyMonness, Crespi, Hardt & Co.
09.01.2017Fiserv BuyMonness, Crespi, Hardt & Co.
DatumRatingAnalyst
31.07.2019Fiserv BuyDeutsche Bank AG
04.08.2017Fiserv Market PerformBMO Capital Markets
03.04.2017Fiserv BuyMonness, Crespi, Hardt & Co.
09.01.2017Fiserv BuyMonness, Crespi, Hardt & Co.
06.01.2017Fiserv Market PerformBMO Capital Markets
DatumRatingAnalyst
02.08.2017Fiserv Sector PerformRBC Capital Markets
18.11.2016Fiserv Sector WeightPacific Crest Securities Inc.
07.07.2016Fiserv Equal WeightBarclays Capital
28.10.2015Fiserv Equal WeightBarclays Capital
28.10.2015Fiserv HoldTopeka Capital Markets
DatumRatingAnalyst
15.04.2016Fiserv SellCompass Point
21.10.2005Update Fiserv Inc.: UnderperformWachovia Sec
23.02.2005Update Fiserv Inc.: UnderweightLehman Brothers

