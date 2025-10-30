Fiserv Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Anleger schicken Fiserv am Donnerstagabend tief südwärts

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Fiserv gehört am Donnerstagabend zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Fiserv befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im New York-Handel 8,0 Prozent auf 64,92 USD ab.

Um 20:08 Uhr rutschte die Fiserv-Aktie in der New York-Sitzung um 8,0 Prozent auf 64,92 USD ab. Im Tief verlor die Fiserv-Aktie bis auf 64,75 USD. Bei 68,56 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 5.081.874 Fiserv-Aktien umgesetzt.

Am 04.03.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 238,48 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Fiserv-Aktie derzeit noch 267,34 Prozent Luft nach oben. Bei 64,75 USD fiel das Papier am 30.10.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Fiserv-Aktie liegt somit 0,26 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Fiserv-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen.

Fiserv ließ sich am 23.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,86 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,98 USD je Aktie vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Fiserv im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,77 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 5,52 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 5,22 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 10.02.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 9,41 USD je Fiserv-Aktie belaufen.

