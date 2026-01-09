FIXER mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

FIXER präsentierte am 09.01.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.11.2025 beendeten Jahresviertel.

FIXER vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 43,73 JPY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -17,600 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite hat FIXER im vergangenen Quartal 790,0 Millionen JPY verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 21,78 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte FIXER 1,01 Milliarden JPY umsetzen können.

