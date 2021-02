Prudential benennt Führungsspitze für künftig eigenständiges US-Geschäft

Wie die Prudential plc mitteilte, soll Laura Prieskorn CEO des US-Geschäfts Jackson Financial werden, und Marcia Wadsten Finanzchefin. Prudential will sich künftig stärker auf die Märkte in Asien und Afrika konzentrieren und Jackson Financial daher im zweiten Quartal ausgliedern.

Von Sabela Ojea

LONDON (Dow Jones)

Bildquellen: Prudential