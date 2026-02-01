Frankreich öffnet Generalkonsulat in Grönland

PARIS/NUUK (dpa-AFX) - Frankreich hat nach eigenen Angaben als erstes EU-Land ein Generalkonsulat in Grönland eröffnet. Der neue Generalkonsul Jean-Noël Poirier solle unter anderem die politischen Drähte zu den Entscheidungsträgern vor Ort verstärken, hieß es aus dem Außenministerium in Paris. Deutschland ist in Grönland lediglich mit einem ehrenamtlich tätigen Honorarkonsul vertreten.

Wer­bung Wer­bung

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hatte die Schaffung des Generalkonsulats in Nuuk im vergangenen Juni angekündigt. Bereits damals hatte US-Präsident Donald Trump immer wieder davon gesprochen, die Kontrolle über das zu Dänemark gehörende Grönland übernehmen zu wollen.

Der Konflikt um die Insel in der Arktis hatte sich vor kurzem zugespitzt, als Trump mehrfach mit der Annexion der Arktisinsel drohte. Seine Drohungen, zur Not auch militärische Macht anzuwenden, nahm er schließlich zurück - ebenso wie die Ankündigung von Strafzöllen gegen Deutschland und andere europäische Länder. In Gesprächen versuchen Dänemark und die USA, eine Lösung zu finden./rbo/DP/he