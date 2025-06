freenet Aktie News: freenet am Nachmittag mit Einbußen

So bewegt sich freenet

Die Aktie von freenet gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die freenet-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 3,2 Prozent im Minus bei 28,14 EUR.

Um 15:52 Uhr ging es für die freenet-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 3,2 Prozent auf 28,14 EUR. Der Kurs der freenet-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 27,98 EUR nach. Bei 28,80 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 334.076 freenet-Aktien umgesetzt.

Am 06.05.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 37,56 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 33,48 Prozent über dem aktuellen Kurs der freenet-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 01.06.2024 Kursverluste bis auf 23,68 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 15,85 Prozent.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 1,85 EUR an freenet-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,09 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 34,32 EUR an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte freenet am 21.05.2025 vor. Es stand ein EPS von 0,48 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei freenet noch ein Gewinn pro Aktie von 0,55 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 5,40 Prozent zurück. Hier wurden 604,40 Mio. EUR gegenüber 638,90 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass freenet ein EPS in Höhe von 2,51 EUR in den Büchern stehen haben wird.

