freenet Aktie News: freenet am Vormittag höher

Die Aktie von freenet gehört am Dienstagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die freenet-Papiere zuletzt 0,3 Prozent.

Um 09:06 Uhr sprang die freenet-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 28,04 EUR zu. In der Spitze legte die freenet-Aktie bis auf 28,08 EUR zu. Bei 27,88 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der freenet-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 23.476 Stück gehandelt.

Am 06.05.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 37,56 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die freenet-Aktie derzeit noch 33,95 Prozent Luft nach oben. Der Anteilsschein verbuchte am 04.06.2024 Kursverluste bis auf 24,00 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die freenet-Aktie 16,83 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

freenet-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 1,85 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,09 EUR belaufen. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 34,32 EUR aus.

Am 21.05.2025 lud freenet zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2025 endete. Das EPS wurde auf 0,48 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,55 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 5,40 Prozent auf 604,40 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 638,90 Mio. EUR gelegen.

In der freenet-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 2,51 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

