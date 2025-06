freenet Aktie News: freenet macht am Mittwochmittag Boden gut

So entwickelt sich freenet

Die Aktie von freenet zählt am Mittwochmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt wies die freenet-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,3 Prozent auf 28,50 EUR nach oben.

Um 11:47 Uhr stieg die freenet-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,3 Prozent auf 28,50 EUR. Der Kurs der freenet-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 28,60 EUR zu. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 28,40 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 136.656 freenet-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 37,56 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (06.05.2025). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 31,79 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Anteilsschein verbuchte am 07.08.2024 Kursverluste bis auf 24,06 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 15,58 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Für freenet-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,85 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,09 EUR ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel der freenet-Aktie wird bei 34,32 EUR angegeben.

Am 21.05.2025 legte freenet die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2025 endete, vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,48 EUR gegenüber 0,55 EUR im Vorjahresquartal. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat freenet in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 5,40 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 604,40 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 638,90 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 2,51 EUR je freenet-Aktie.

