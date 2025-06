freenet Aktie News: freenet zeigt sich am Dienstagmittag gestärkt

freenet im Blick

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von freenet. Zuletzt stieg die freenet-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,4 Prozent auf 28,36 EUR.

Die freenet-Aktie konnte um 11:48 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,4 Prozent auf 28,36 EUR. Im Tageshoch stieg die freenet-Aktie bis auf 28,38 EUR. Bei 27,88 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via XETRA 118.741 freenet-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 37,56 EUR erreichte der Titel am 06.05.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die freenet-Aktie somit 24,49 Prozent niedriger. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 24,00 EUR am 04.06.2024. Der aktuelle Kurs der freenet-Aktie ist somit 15,37 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenausschüttung für freenet-Aktionäre betrug im Jahr 2024 1,85 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,09 EUR belaufen. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 34,32 EUR an.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte freenet am 21.05.2025. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,48 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,55 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 604,40 Mio. EUR – das entspricht einem Minus von 5,40 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 638,90 Mio. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,51 EUR je freenet-Aktie belaufen.

