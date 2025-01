freenet Aktie News: freenet tritt am Vormittag auf der Stelle

So entwickelt sich freenet

Die Aktie von freenet zeigt am Freitagvormittag wenig Änderung. Zum Vortag unverändert notierte die freenet-Aktie zuletzt im XETRA-Handel bei 27,98 EUR.

Die freenet-Aktie wies um 09:06 Uhr kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 27,98 EUR. Den Tageshöchststand markierte die freenet-Aktie bei 28,00 EUR. Im Tief verlor die freenet-Aktie bis auf 27,94 EUR. Bei 28,00 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Der Tagesumsatz der freenet-Aktie belief sich zuletzt auf 4.699 Aktien.

Bei 30,08 EUR erreichte der Titel am 06.12.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 7,51 Prozent über dem aktuellen Kurs der freenet-Aktie. Bei 22,78 EUR fiel das Papier am 16.05.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 18,58 Prozent würde die freenet-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

freenet-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 1,77 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,87 EUR belaufen. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 32,73 EUR.

Am 07.11.2024 hat freenet die Kennzahlen zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,60 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,53 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat freenet in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 7,52 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 618,50 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 668,80 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem freenet-Gewinn in Höhe von 2,33 EUR je Aktie aus.

