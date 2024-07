freenet Aktie News: freenet zeigt sich am Nachmittag freundlich

Aktie im Blick

Die Aktie von freenet gehört am Mittwochnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt sprang die freenet-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,7 Prozent auf 25,20 EUR zu.

Die Aktionäre schickten das Papier von freenet nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 15:44 Uhr 0,7 Prozent auf 25,20 EUR. Der Kurs der freenet-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 25,24 EUR zu. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 25,06 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 69.986 freenet-Aktien.

Am 24.04.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 27,42 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die freenet-Aktie somit 8,10 Prozent niedriger. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 20,88 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 17,14 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,82 EUR. Im Vorjahr hatte freenet 1,77 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 30,70 EUR für die freenet-Aktie aus.

Am 15.05.2024 hat freenet die Kennzahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 0,55 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,15 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 0,17 Prozent auf 638,90 Mio. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 637,80 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die freenet-Bilanz für Q2 2024 wird am 07.08.2024 erwartet. Experten kalkulieren am 07.08.2025 mit der Veröffentlichung der Q2 2025-Bilanz von freenet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 2,29 EUR je freenet-Aktie.

