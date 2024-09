freenet Aktie News: freenet gewinnt am Dienstagvormittag

Kursverlauf

Die Aktie von freenet zählt am Dienstagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von freenet konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,1 Prozent auf 26,72 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von freenet nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:05 Uhr 0,1 Prozent auf 26,72 EUR. Die freenet-Aktie zog in der Spitze bis auf 26,72 EUR an. Bei 26,70 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 286 freenet-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 27,42 EUR erreichte der Titel am 24.04.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der freenet-Aktie ist somit 2,62 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 28.09.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 21,52 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 19,46 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten gehen davon aus, dass freenet-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,84 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete freenet 1,77 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 30,96 EUR an.

freenet ließ sich am 07.08.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,39 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte freenet 0,21 EUR je Aktie verdient. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat freenet in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 11,56 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 559,00 Mio. EUR im Vergleich zu 632,10 Mio. EUR im Vorjahresquartal.

Die Kennzahlen für Q3 2024 dürfte freenet am 07.11.2024 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2025 rechnen Experten am 05.11.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 2,30 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

