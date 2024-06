freenet Aktie News: freenet zeigt sich am Dienstagmittag freundlich

Blick auf Aktienkurs

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von freenet. Die Aktionäre schickten das Papier von freenet nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 2,9 Prozent auf 25,20 EUR.

Die Aktie notierte um 11:48 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 2,9 Prozent auf 25,20 EUR zu. Die freenet-Aktie zog in der Spitze bis auf 25,24 EUR an. Bei 24,86 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 310.254 freenet-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 27,42 EUR. Dieser Kurs wurde am 24.04.2024 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die freenet-Aktie 8,81 Prozent zulegen. Kursverluste drückten das Papier am 05.08.2023 auf bis zu 20,88 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 17,14 Prozent.

Nach 1,77 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,82 EUR je freenet-Aktie. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 30,70 EUR.

Am 15.05.2024 legte freenet die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2024 endete, vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,55 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,15 EUR je Aktie generiert. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 0,17 Prozent auf 638,90 Mio. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 637,80 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

freenet wird die nächste Bilanz für Q2 2024 voraussichtlich am 07.08.2024 vorlegen. Die Veröffentlichung der freenet-Ergebnisse für Q2 2025 erwarten Experten am 07.08.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 2,29 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

