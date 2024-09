freenet Aktie News: freenet am Mittwochvormittag mit roter Tendenz

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von freenet gehört am Mittwochvormittag zu den Verlierern des Tages. Die freenet-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,4 Prozent auf 26,62 EUR ab.

Um 09:06 Uhr rutschte die freenet-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,4 Prozent auf 26,62 EUR ab. Die freenet-Aktie sank bis auf 26,58 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 26,58 EUR. Zuletzt wechselten 6.026 freenet-Aktien den Besitzer.

Am 24.04.2024 markierte das Papier bei 27,42 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 3,01 Prozent. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 28.09.2023 bei 21,52 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 19,16 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 1,77 EUR an freenet-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,84 EUR. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 30,96 EUR für die freenet-Aktie aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte freenet am 07.08.2024 vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,39 EUR, nach 0,21 EUR im Vorjahresvergleich. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 11,56 Prozent auf 559,00 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 632,10 Mio. EUR gelegen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2024 dürfte freenet am 07.11.2024 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2025 rechnen Experten am 05.11.2025.

Experten taxieren den freenet-Gewinn für das Jahr 2024 auf 2,30 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur freenet-Aktie

TecDAX-Handel aktuell: TecDAX letztendlich leichter

TecDAX aktuell: TecDAX am Dienstagnachmittag schwächer

Schwacher Wochentag in Frankfurt: TecDAX schwächelt am Dienstagmittag