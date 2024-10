freenet Aktie News: freenet zeigt sich am Vormittag freundlich

freenet im Fokus

Die Aktie von freenet zählt am Freitagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von freenet konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 26,32 EUR.

Die freenet-Aktie konnte um 09:06 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 26,32 EUR. In der Spitze legte die freenet-Aktie bis auf 26,38 EUR zu. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 26,26 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 5.114 freenet-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 27,42 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (24.04.2024). Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die freenet-Aktie 4,18 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 06.10.2023 bei 22,02 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die freenet-Aktie derzeit noch 16,34 Prozent Luft nach unten.

freenet-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 1,77 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,84 EUR aus. Analysten bewerten die freenet-Aktie im Durchschnitt mit 31,34 EUR.

freenet ließ sich am 07.08.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 0,39 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte freenet 0,21 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 559,00 Mio. EUR – das entspricht einem Minus von 11,56 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 632,10 Mio. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2024 dürfte freenet am 07.11.2024 präsentieren. Die Q3 2025-Finanzergebnisse könnte freenet möglicherweise am 05.11.2025 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 2,24 EUR je Aktie in den freenet-Büchern.

