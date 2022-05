freenet Aktie News: freenet am Donnerstagvormittag mit grünen Vorzeichen

Um 05.05.2022 09:22:00 Uhr sprang die freenet-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 26,49 EUR zu. Den Tageshöchststand markierte die freenet-Aktie bei 26,68 EUR. Bei 26,63 EUR eröffnete der Anteilsschein. Von der freenet-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 22.498 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 29.04.2022 bei 26,86 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 1,38 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 20.07.2021 gab der Anteilsschein bis auf 19,29 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 37,33 Prozent könnte die freenet-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten gaben als mittleres Kursziel 24,96 EUR an.

freenet gewährte am 25.03.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2021 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,53 EUR gegenüber 1,71 EUR im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde auf 675,50 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 670,70 EUR umgesetzt worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2022 wird am 12.05.2022 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2023-Bilanz auf den 09.08.2023.

Experten taxieren den freenet-Gewinn für das Jahr 2023 auf 1,83 EUR je Aktie.

