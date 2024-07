freenet Aktie News: freenet am Nachmittag auf rotem Terrain

Aktie im Blick

Die Aktie von freenet gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die freenet-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,7 Prozent auf 25,26 EUR abwärts.

Die freenet-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:50 Uhr 0,7 Prozent im Minus bei 25,26 EUR. Der Kurs der freenet-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 25,24 EUR nach. Den Handelstag beging das Papier bei 25,50 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 72.130 freenet-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 27,42 EUR erreichte der Titel am 24.04.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 8,55 Prozent Plus fehlen der freenet-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 05.08.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 20,88 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 17,34 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nach 1,77 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,82 EUR je freenet-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 30,70 EUR je freenet-Aktie an.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 abgelaufenen Quartal legte freenet am 15.05.2024 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,55 EUR gegenüber 0,15 EUR im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 0,17 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 637,80 Mio. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 638,90 Mio. EUR ausgewiesen.

freenet dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2024 voraussichtlich am 07.08.2024 präsentieren. Experten erwarten die Q2 2025-Kennzahlen am 07.08.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 2,29 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

