freenet Aktie News: Anleger schicken freenet am Freitagmittag ins Minus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von freenet. Zuletzt ging es für die freenet-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,4 Prozent auf 26,76 EUR.

Die freenet-Aktie wies um 11:45 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 26,76 EUR abwärts. Die größten Abgaben verzeichnete die freenet-Aktie bis auf 26,64 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 26,86 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 29.188 freenet-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (27,42 EUR) erklomm das Papier am 24.04.2024. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 2,47 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 21,52 EUR. Dieser Wert wurde am 28.09.2023 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die freenet-Aktie derzeit noch 19,58 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 1,77 EUR an freenet-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,84 EUR. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 30,96 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte freenet am 07.08.2024 vor. In Sachen EPS wurden 0,39 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte freenet 0,21 EUR je Aktie eingenommen. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 11,56 Prozent auf 559,00 Mio. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 632,10 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Mit der Q3 2024-Bilanzvorlage von freenet wird am 07.11.2024 gerechnet. Einen Blick in die Q3 2025-Bilanz können freenet-Anleger Experten zufolge am 05.11.2025 werfen.

In der freenet-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 2,30 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

