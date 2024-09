freenet Aktie News: freenet am Freitagnachmittag im Minus

Aktienentwicklung

Die Aktie von freenet gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die freenet-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,1 Prozent auf 26,82 EUR abwärts.

Um 15:52 Uhr ging es für die freenet-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,1 Prozent auf 26,82 EUR. Die freenet-Aktie gab in der Spitze bis auf 26,64 EUR nach. Mit einem Wert von 26,86 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 60.535 freenet-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 27,42 EUR erreichte der Titel am 24.04.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 2,24 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 28.09.2023 bei 21,52 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die freenet-Aktie 24,63 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,84 EUR, nach 1,77 EUR im Jahr 2023. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 30,96 EUR je freenet-Aktie aus.

freenet ließ sich am 07.08.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,39 EUR. Im Vorjahresviertel hatte freenet 0,21 EUR je Aktie erwirtschaftet. Umsatzseitig standen 559,00 Mio. EUR in den Büchern – ein Minus von 11,56 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem freenet 632,10 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird für den 07.11.2024 terminiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz am 05.11.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass freenet einen Gewinn von 2,30 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

