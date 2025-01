freenet Aktie News: freenet am Vormittag mit angezogener Handbremse

Kurs der freenet

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Mittwochvormittag die Aktie von freenet. Die freenet-Aktie zeigte sich zuletzt im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 27,64 EUR an der Tafel.

Bei der freenet-Aktie ließ sich um 09:03 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 27,64 EUR. Die freenet-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 27,64 EUR aus. Die Abwärtsbewegung der freenet-Aktie ging bis auf 27,48 EUR. Bei 27,48 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 7.389 freenet-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 06.12.2024 bei 30,08 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 8,83 Prozent. Kursverluste drückten das Papier am 16.05.2024 auf bis zu 22,78 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 17,58 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nach 1,77 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,87 EUR je freenet-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die freenet-Aktie bei 32,73 EUR.

freenet ließ sich am 07.11.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,60 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,53 EUR je Aktie in den Büchern standen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat freenet in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 7,52 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 618,50 Mio. EUR im Vergleich zu 668,80 Mio. EUR im Vorjahresquartal.

Experten taxieren den freenet-Gewinn für das Jahr 2024 auf 2,33 EUR je Aktie.

